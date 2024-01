Francia: ieri sera raggiunti primo picco sei consumi elettrici del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle 19 in Francia è stato raggiunto il primo picco del 2024 dei consumi di elettricità con 83.824 megawattora. Lo ha riferito Rte, azienda che gestisce la rete ad alta tensione. Nonostante gli altri consumi la Francia non dovrebbe subire tagli. C'è una "proporzione notevole" di elettricità, ha fatto sapere Rte. Ieri la centrale a carbone di Saint-Avold, nella Mosella, ha ripreso le attività. Il carbone rappresenta lo 0,6 per cento nel mix energetico della Francia. (Frp)