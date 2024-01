Russia: "Ria Novosti", Usa hanno ripreso import di petrolio russo a ottobre e novembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre gli Stati Uniti hanno importato il petrolio russo per la prima volta dall'aprile 2022. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando i dati di un servizio statistico statunitense. Nel marzo 2022 Washington ha imposto il divieto di importazione di petrolio e altri prodotti energetici dalla Russia come parte di un nuovo pacchetto di sanzioni. Le società statunitensi hanno acquistato l'ultimo lotto di petrolio russo nell'aprile di quell'anno. Tuttavia, il Paese ha ripreso l'import lo scorso ottobre, acquistando 36,8 mila barili di petrolio russo per 2,7 milioni di dollari. Inoltre, Washington ha importato 9,9 mila barili per 750 mila dollari. In entrambi i casi il petrolio è stato fornito per fornire le esigenze interni. Secondo "Ria Novosti", gli Stati Uniti hanno pagato per un barile 74 dollari a ottobre e 76 dollari a novembre, mentre il tetto prezzo stabilito è pari a 60 dollari per barile. (Rum)