Africa: Tajani, Piano Mattei punta a favorire crescita continente attraverso partnership

- Il Piano Mattei è un progetto deve far sì che l’Italia possa aiutare il continente africano a crescere ma con un’ottica di partnership e amicizia, “è l’esatto contrario del neocolonialismo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. “E’ uno strumento per mettere a disposizione dell’Africa il nostro saper fare. Penso all’Eni che è una nostra grande azione in grado di estrarre e produrre risorse energetiche e noi vogliamo mettere a disposizione queste capacità”, ha detto il ministro. “Si tratta di fare una scelta di partnership, una scelta che permetta all’Italia di essere protagonista nel continente africano. È giusto pensare all’interesse del nostro Paese ma lavorare anche per i nostri partner africani”, ha spiegato Tajani. (Res)