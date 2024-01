Medio Oriente: Ukmto, segnalazioni su abbordaggio nave al largo di Sohar in Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) ha ricevuto una segnalazione secondo cui una nave situata a circa 50 miglia nautiche a est di Sohar, in Oman, è stata abbordata da persone non autorizzate. L'Ukmto ha affermato di non essere in grado di stabilire ulteriori contatti con la nave in questo momento e che le autorità stanno indagando sull'incidente. L'attacco si inserisce in un contesto di tensioni che stanno caratterizzando il Medio Oriente, in particolare, dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, a cui sono seguite le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, dove si contano oltre 23 mila morti dall'inizio della guerra. Ieri sera, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione di condanna agli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Il testo, presentato da Stati Uniti e Giappone, è stato approvato con 11 voti favorevoli e zero contrari, con quattro astensioni: Russia, Cina, Algeria e Mozambico. Nella risoluzione, è stata chiesta anche la cessazione "immediata" degli attacchi, che “mettono a rischio la libertà di navigazione, il commercio globale e la sicurezza regionale”. Il Consiglio ha anche respinto tre emendamenti al testo presentati dalla Russia. (Res)