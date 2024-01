Gaza: Tajani, Israele non deve superare limiti contro civili ma non si può parlare di genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state fatte cose orribili contro la popolazione civile israeliana lo scorso 7 ottobre ma la comunità internazionale, e l’Italia, hanno sempre detto che la risposta avrebbe dovuto essere proporzionata, ma non si può parlare di genocidio della popolazione palestinese. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio anch’io”. “C’è una grave responsabilità di Hamas (il movimento islamista palestinese) che utilizza la popolazione civile per coprire le proprie azioni”, ha detto il ministro. “Il genocidio è un’altra cosa”, ha detto il ministro. “Non condividiamo gli attacchi che causano morti contro la popolazione civile: continuiamo a invitare Israele, che è un Paese amico, a non superare i limiti della reazione contro Hamas, che è il vero responsabile di quanto accade nella Striscia di Gaza”, ha detto Tajani. (Res)