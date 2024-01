Regionali: Tajani, non pongo e non voglio veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 1994 andiamo uniti. Non pongo veti e non voglio veti sulle candidature". Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" si dice convinto che la quadra nel centrodestra sulle Regionali si troverà. E, al di là del caso Sardegna che più sta mettendo alla prova i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega, lo sguardo va all'Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione di maggio, dove Tajani sarà domani e sabato. "C'è ancora tempo per le Regionali - osserva il vicepremier - il governatore non si è ancora dimesso. In Emilia-Romagna vengo per ascoltare, ma sono convinto che ci siano le condizioni per il centrodestra per vincere con un candidato di area moderata, un civico". Quanto al terzo mandato: "Ci sono molte perplessità sul terzo mandato, anche negli Usa c'è un limite. II presidente di Regione ha molto potere, forse più di tutti sul territorio. Le leggi non si fanno su Bonaccini, Zaia o Emiliano". Il Pd può perdere l'Emilia-Romagna: "Basta guardare l'andamento nazionale: si vince al centro. Ad Ancona, infatti, abbiamo avuto la meglio con un candidato azzurro, così come a Brindisi". Sulla Sardegna si temono rotture fra Fratelli d'Italia e Lega: "Ripeto: siamo uniti dal 1994. Anche qui si troverà una soluzione. Nessun partito vince da solo. Vince la coalizione, ognuno è indispensabile. Non ho alcun pregiudizio. Non pongo veti e non voglio veti sulle candidature". (segue) (Rin)