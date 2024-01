Regionali: Tajani, non pongo e non voglio veti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna, però, tra imprese e cittadini c'è un certo malcontento per via della lentezza dei rimborsi: "Stiamo facendo tutto quello che c'era da fare. Parliamo di soldi pubblici, non si può agire a cuor leggero come è successo con il Superbonus. Servono le giuste cautele, ovviamente evitando tempi biblici e lentezze. Ma come ministero degli Esteri abbiamo fatto il massimo per le imprese, erogando 21,4 milioni di euro in ristori per le aziende alluvionate dell'Emilia Romagna. Lo spiegherò anche venerdì (domani) e sabato nei miei incontri: il tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna è costituito da circa 372 mila attività. Di queste, circa 20 mila sono imprese esportatrici. E non le lasciamo sole". Insomma, i soldi ci sono: "Ogni impresa può ricevere complessivamente un indennizzo di 5 milioni di euro. Sono esclusi i settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca. La disponibilità di finanziamenti è molto ampia: fino a 700 milioni di euro. E abbiamo deliberato ed erogato 57 operazioni di cui 54 per danni diretti e 3 per perdita di reddito". "Non dimentichiamo - conclude il ministro - che dal 21 novembre le aziende che hanno subito perdite di reddito nei sei mesi precedenti derivanti dall'alluvione possono infatti fare una domanda al riguardo, dopo una certificazione della perdita di reddito a cura di un perito individuato dall'impresa". (Rin)