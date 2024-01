Regno Unito-India: ministro Difesa Singh ricevuto dal premier Sunak (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Singh ha presieduto con l’omologo del Regno Unito, Grant Shapps, una tavola rotonda con dirigenti e amministratori delegati di importanti aziende del settore della difesa. I motori aeronautici, i missili, i propulsori e i sistemi marittimi sono stati identificati come alcuni dei segmenti di interesse per progetti congiunti. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano, precisando che erano presenti all’evento rappresentanti di Bae Systems, Ge Vernova, James Fisher Defence, Leonardo Spa, Martin Baker Aircraft Company, Saab Uk, Thales Uk, Ultra-Maritime Rolls-Royce, Ads Group e Mbda Uk. Singh, si legge nella nota, ha accolto con favore la collaborazione in materia di investimenti e tecnologia assicurando che l’India offre risorse umane qualificate, un ambiente favorevole alle imprese e un enorme mercato interno. “Unendo le forze delle nostre nazioni, possiamo fare grandi cose insieme”, ha affermato. Anche Shapps ha riconosciuto che i legami tra i due Paesi vanno al di là della relazione acquirente-venditore e costituiscono fondamentalmente una partnership strategica. Singh è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri britannico, David Cameron. (segue) (Inn)