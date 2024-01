Regno Unito-India: ministro Difesa Singh ricevuto dal premier Sunak (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì Singh e Shapps hanno avuto un colloquio sulla cooperazione di settore, in particolare industriale, seguito dalla firma di due documenti: un memorandum d’intesa sullo scambio di cadetti e una lettera di accordo tra l’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo per la difesa (Drdo) indiana e il Laboratorio di scienza e tecnologia per la difesa (Dstl) britannico. Singh ha evidenziato la crescente convergenza strategica tra i due Paesi, soprattutto riguardo all’Indo-Pacifico. Shapps ha sottolineato che i due Paesi sono partner naturali con molti obiettivi condivisi. Singh ha iniziato gli impegni della giornata odierna rendendo omaggio alla statua del Mahatma Gandhi a Tavistock Square. (Inn)