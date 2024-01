Europee: Tajani, riflettere su impegno in campagna elettorale, io aspetterò congresso FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sarebbe giusto candidarsi in una campagna elettorale con un impegno diretto” che potrebbe pregiudicare il lavoro del governo? “E’ una riflessione, non una critica”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io” parlando della potenziale candidatura alle elezioni europee di giugno. “Io sono stato eletto cinque volte al Parlamento e ora devo aspettare il congresso di Forza Italia: quel congresso eleggerà il segretario e non posso prendere una decisione prima”, ha detto Tajani parlando di una sua eventuale candidatura alle europee. (Res)