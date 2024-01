Ucraina: Johnson smentisce accuse Russia su sabotaggio negoziati di pace del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico, Boris Johnson, ha respinto le accuse della Russia secondo cui avrebbe fatto naufragare un accordo di pace tra Kiev e Mosca durante i negoziati avvenuti nella primavera del 2022. "Questa non è altro che una totale assurdità e propaganda russa", ha detto Johnson al quotidiano "The Times". L'ex premier ha insistito che durante la sua prima visita in Ucraina, e durante le successive discussioni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si era preoccupato della natura di qualsiasi potenziale accordo, promettendo a Zelensky che il Regno Unito a avrebbe sostenuto l'Ucraina "al mille per cento". Alle smentite di Johnson, tuttavia, hanno fatto eco le parole di David Arakhamia, capo negoziatore dell'Ucraina nei colloqui con funzionari russi nei primi mesi della guerra. Arakhamia ha dichiarato che dopo i primi incontri negoziali, Johnson ha consigliato alla leadership ucraina di "non firmare nulla con la Russia e di combattere e basta". I funzionari russi hanno citato queste parole come prova del fatto che l'Ucraina è controllata dai "burattinai occidentali". (segue) (Rel)