Ucraina: Johnson smentisce accuse Russia su sabotaggio negoziati di pace del 2022 (2)

- Tuttavia, Arakhamia ha affermato che la Russia ha deliberatamente distorto i commenti di Johnson per sostenere la propria propaganda sulla guerra. Le parole di Johnson relative al "combattere e basta" sono state pronunciate nel contesto delle consultazioni con gli alleati occidentali dell'Ucraina su come fermare l'invasione della Russia. "Nessuna proposta o accordo di pace era possibile nel febbraio o nel marzo del 2022. La Russia ha invaso l'Ucraina esclusivamente per il gusto di conquistare territori, uccidere cittadini e rovesciare un governo democratico. Non c'erano altri obiettivi", ha detto Arakhamia, che ha anche insistito sul fatto che sarebbe stato impossibile per qualsiasi funzionario occidentale impartire ordini a Zelensky: "Né allora né adesso nessuno dei nostri partner occidentali fornisce istruzioni all'Ucraina su come costruire le sue difese o quali decisioni politiche prendere. Questo è un diritto sovrano della leadership ucraina", ha detto Arakhamia al quotidiano "The Times". (Rel)