Sardegna: GdF Sassari, smascherata truffa superbonus 110 per cento, 3 arresti

- Emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Con queste accuse sono finite agli arresti domiciliari tre persone ritenute responsabili complesso sistema illecito basato sull’utilizzo di due distinte società, con sede legale a Roma, costituite per l’emissione di fatture false finalizzate, da un lato, a simulare l’esistenza di spese mai sostenute, dall’altro, a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale. A smascherare il tutto sono stati gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari. L’indagine, sviluppata dal Gruppo Olbia e diretta dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, trae origine da alcune denunce presentate nel 2022 dai proprietari di diversi appartamenti di condomini della cittadina gallurese che avrebbero individuato, nei loro cassetti fiscali, cessioni di crediti per lavori di efficientamento energetico, in realtà mai eseguiti. (segue) (Rsc)