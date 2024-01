© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'inflazione dovrebbe scendere al 2 per cento entro il 2025. Lo ha detto all'emittente televisiva "France 2" Francois Villeroy de Galhau, governatore Banca di Francia. Il dato "dovrebbe scendere sotto il 3 per cento entro qualche mese", ha detto il governatore. De Galhau ha poi confermato la previsione di una "crescita rallentata" allo 0,9 per cento per quest'anno. (Frp)