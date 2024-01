Russia-Moldova: consegnata ad ambasciatrice moldava lista persone non gratae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice della Moldova nella Federazione Russa, Lilian Darii, è stata convocata al ministero degli Affari Esteri russo. Alla diplomatica di Chisinau è stata consegnata una nota di protesta per il comportamento ostile dei funzionari moldavi. "I casi di discriminazione contro i cittadini russi che entrano in Moldova sono diventati sistemici e i rifiuti ingiustificati di attraversare il confine sono diventati più frequenti. La leadership della Moldova continua a fare dichiarazioni aggressive antirusse", si legge in una nota del ministero degli Esteri russo che, come risposta, ha deciso di vietare l'ingresso nel territorio della Federazione Russa a diversi funzionari e giornalisti della Moldova presentando anche una lista di nomi. "La decisione della Federazione Russa è deplorevole, ma è importante notare che tali misure stanno già diventando un luogo comune nell'agenda delle autorità russe. Nonostante ciò, la Moldova mantiene il suo fermo impegno nel contrastare le interferenze esterne e qualsiasi azione destabilizzante nei confronti della nostra sicurezza e sovranità", hanno reagito i rappresentanti della diplomazia moldava. (Rob)