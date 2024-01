Germania: ministra Interno Faeser mette in guardia da contatti tra Afd ed estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha messo in guardia dai contatti tra il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e l'estrema destra. Intervistata dal settimanale “Stern”, l'esponente del governo federale ha evidenziato come sia “necessario e giusto” che l'apparato di sicurezza osservi quali “contatti” si intrecciano tra gli estremisti di destra, “nemici dela Costituzione”, e “rappresentanti di Afd”. Secondo Faeser, in queste reti vengono propagate “ideologie disumane” e “nessuno dovrebbe sottovalutare questo pericolo”. La ministra dell'Interno tedesca ha aggiunto che la Germania è “una democrazia capace di difendersi” e non accetta i piani razzisti della destra radicale. Per Faeser, non sono pericolosi soltanto gli estremisti di destra violenti di destra, ma anche gli “incendiari intellettuali che preparano il terreno alla violenza”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha infine sottolineato che, con la sua “ideologia etnica”, l'estrema destra va “contro la dignità umana di ogni individuo e quindi contro le fondamenta della nostra democrazia”. Faeser si è espressa a seguito delle rivelazioni del cento di ricerca Correctiv su un incontro tenuto dall'estrema destra in un albergo presso Potsdam nella giornata del 25 novembre scorso. (segue) (Geb)