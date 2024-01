Germania: ministra Interno Faeser mette in guardia da contatti tra Afd ed estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione, a cui hanno partecipato esponenti di Afd, è stato discusso un piano per espellere dalla Germania richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. Inoltre, i partecipanti all'incontro hanno esaminato modalità di creazione del consenso attraverso azioni di propaganda. Tra i presenti vi erano Martin Sellner, dal 2015 al 2023 portavoce del gruppo di estrema destra Movimento identitario dell'Austria (Ibo), nonché Roland Hartwig, dal 2017 al 2021 deputato di Afd al Bundestag e oggi consigliere personale di Alice Weidel, copresidente del partito con Tino Chrupalla. Hartwig è tra i nazionalconservatori più influenti, tanto da essere considerato “una sorta di segretario generale non ufficiale” di Afd. All'opposizione al Bundestag, il partito è classificato dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)