Roma: assessore Personale, congratulazioni Marina Pierlorenzi, nuova presidente Anpi provinciale

- L’assessore al Personale di Roma, Andrea Catarci, in una nota esprime le sue congratulazioni alla neo eletta presidente dell’Anpi provinciale di Roma, Marina Pierlorenzi. “Congratulazioni e buon lavoro a Marina Pierlorenzi eletta ieri nuova presidente dell'Anpi provinciale di Roma – spiega -. Saprà interpretare al meglio il ruolo che le è stato affidato con la passione e la competenza che la contraddistinguono e che ha sempre messo al servizio di tutta la comunità dei partigiani e delle partigiane di Roma. Un sentito ringraziamento va al presidente uscente Fabrizio de Sanctis per l'impegno costante profuso in questi otto anni di presidenza e che continuerà nella segreteria nazionale dell'associazione”, conclude.(Com)