Russia-Ucraina: autorità russe di Zaporizhzhia, un ferito a causa di attacchi ucraini nella regione

- Le forze ucraine hanno bombardato ieri due città nella regione di Zaporizhzhia, causando il ferimento di una persona. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando i servizi operativi russi della regione. "Alle sei del mattino (le 4 in Italia), i militari del regime di Kiev hanno lanciato un attacco missilistico contro le città di Molochansk e Tokmak. A Tokmak, è stato danneggiato un gasdotto e in una delle aree della città i condomini sono stati scollegati dalla fornitura di gas, sono in corso lavori di restauro. Una persona è stata ferita", ha detto il rappresentante delle autorità locali russe. (Rum)