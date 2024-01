Roma: nuovi rilievi qualità dell'aria dopo polemiche sull'incendio ad autorimessa Mezzocammino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via ieri un nuovo monitoraggio sulla qualità dell'aria nella zona Mezzocammino a Roma. A darne comunicazione è stata direttamente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) del Lazio, nove giorni dopo l'incendio scoppiato in un'autorimessa di Largo Jacovitti nel Municipio IX di Roma. Nel frattempo, infatti, dopo i risultati del primo rilevamento le polemiche non erano placate. Così, ieri ne è stato disposto uno nuovo. Il monitoraggio è stato avviato dopo un incontro convocato in Campidoglio dall'assessora all'Ambiente e rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, su richiesta della presidente del Municipio IX Titti Di Salvo. Alla riunione hanno preso parte il capo di gabinetto del sindaco Alberto Stancanelli, il direttore del dipartimento di protezione civile di Roma, Giuseppe Napolitano, la direzione tecnica di Arpa Lazio e la Asl Roma 2. "A seguito della pubblicazione delle ultime analisi di Arpa Lazio, con dati in lieve risalita a 1,6 picogrammi per metro cubo dei valori delle diossine relativi al campione del 4-5 gennaio, su richiesta della presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, si è deciso di attivare una nuova fase di monitoraggio da parte di Arpa Lazio al fine di dare ogni possibile garanzia di tutela della salute dei residenti di Mezzocammino", ha comunicato in una nota il Campidoglio.Nel frattempo, però, le polemiche si erano già levate: dal Movimento 5 stelle ad Azione e Fratelli d'Italia. "Rimaniamo alquanto increduli sul silenzio ancora riservato dal sindaco Gualtieri sul gravissimo incendio" scoppiato il 31 dicembre a Mezzocammino e "siamo ancora più perplessi del comportamento tenuto dalla maggioranza in Campidoglio che, invece di mettere la polvere sotto il tappeto, non affronta con decisione la grave situazione venutasi a creare a seguito del rogo, ha affermato in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo. Secondo la consigliera capitolina di Azione, Flavia de Gregorio, e i consiglieri della lista Civica Calenda nel Municipio Roma IX, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, "i rilievi dell'Arpa continuano a essere allarmanti" e quindi "non può che meravigliarci l'evidente latitanza del sindaco Gualtieri, tra l'altro commissario straordinario di governo in materia di rifiuti e quella dell'Assessora Alfonsi" infatti "se si esclude la temporanea evacuazione di 40 famiglie residenti in quell'area dal Campidoglio non sono stati emanati provvedimenti cautelativi d'urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini".E al sindaco di Roma era indirizzata anche una missiva da parte di Fd'I: "Abbiamo chiesto un intervento urgente nella zona del Torrino Mezzocammino e piazza Benito Jacovitti - ha spiegato il senatore di Fd'I, Andrea De Priamo -. Dopo numerose e ripetute segnalazioni da parte dei comitati dei cittadini, il parcheggio è stato colpito da un incendio con esplosioni di bombole di gas e altro materiale abbandonato, creando numerosi ulteriori disagi ai residenti e, come evidenziato dai dati dell’Arpa Lazio, rendendo l’aria della zona fortemente inquinata per le emissioni disperse". (Rer)