© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConferenza stampa di presentazione della X Edizione del progetto sulla sicurezza stradale "Sii Saggio, Guida Sicuro". Partecipano, tra gli altri, Antonio Parlati direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Mario Morcone assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Franco Picarone presidente Commissione Bilancio della Regione, Carlo Marino presidente Anci Campania, Nello D'Auria segretario Anci Campania e Antonio De Iesu assessore alla Legalità e sicurezza del Comune di Napoli. Foyer del Centro di produzione Rai Napoli in Via Guglielmo Marconi, 9 - Napoli (ore 11).Riunione della Commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe. Si discuterà della proposta di delibera servizio antiabusivismo e condono edilizio. Invitati: assessora all'Urbanistica Laura Lieto, servizio Antiabusivismo e condono edilizio Francesco Cuccari e Armando Limongelli, servizio Sportello Unico Edilizia Fabio Vittoria, Napoli Servizi Daniele D'Ambrosio e Ciro Turiello. Prevista anche la riunione della Commissione Istruzione presieduta da Aniello Esposito. Consiglio comunale in via Verdi - Napoli (ore 12).Riunione della Commissione Istruzione presieduta da Aniello Esposito. Oggetto: Istituzione short list educatori supplenti. Consiglio comunale in via Verdi - Napoli (ore 12.30).REGIONEConferenza stampa di presentazione della V edizione del premio "Melagrana", concorso letterario promosso dall'Associazione "Melagrana" che premia i romanzi, la narrativa, i racconti inediti, la poesia, la saggistica giovanile dedicata alle scuole. Con la partecipazione del presidente dell'Associazione "Melagrana", Roberto Malinconico, e del presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Sala Caduti di Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale is. F 13 - Napoli (ore 11.30)VARIEAl via la due giorni del meeting, organizzato dall'Associazione della Residenze reali europee, nel quale verranno discusse varie problematiche e soluzioni relative alla gestione, tutela e valorizzazione dei palazzi che ospitano, a secondo dei casi, rami del parlamento o organi di governo locale, residenze dei capi di Stato o istituti con esigenze differenti da quelle museali. Partecipano i delegati delle Regge di Versailles e di Schönbrunn, del castello della principessa Sissi a Vienna, dei Castelli di Sassonia, del Palazzo del Principato di Monaco e della residenza - ora museo - dell'ultimo re di Polonia, Stanislao II Augusto, a Varsavia. Per l'Italia saranno rappresentati il Palazzo Reale di Milano, il Quirinale, la Reggia di Colorno, la Reggia di Caserta e il Palazzo Reale di Napoli. Museo-Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale - Napoli (ore 9.45).Conferenza stampa sulla restituzione di numerosi documenti storici di proprietà dello Stato recuperati dai Carabinieri tutela patrimonio culturale: si tratta di trecento documenti databili tra il 1500 e il 1800, riconducibili al periodo borbonico napoletano, che saranno consegnati dal comandante del Nucleo Tpc di Napoli alla direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, Candida Carrino. alla presenza del soprintendente Archivistico per la Campania, Gabriele Capone. Archivio di Stato in piazzetta, via del Grande Archivio 5 - Napoli (ore 10.30)Visita del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, al porto di Napoli: sopralluogo nei cantieri della nuova Stazione Marittima del molo Beverello e alla nuova Darsena di Levante. Incontro con la stampa con il viceministro Rixi e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. Centro congressi della Stazione Marittima - porto al Molo Angioino - Napoli (ore 11).(Ren)