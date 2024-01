Usa: “Nikkei”, il Messico ha superato la Cina per volume di esportazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la quota delle importazioni Usa dall'Unione Europea avrebbe segnato un record positivo nel corso del 2023. Le spedizioni dall'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico agli Stati Uniti hanno registrato di contro una flessione su base annua, ma in un decennio il blocco regionale ha comunque raddoppiato la propria quota sul totale delle importazioni Usa, e nel 2022 ha toccato un massimo storico. La quota delle importazioni Usa dal Giappone è rimasta inferiore al 5 per cento del totale, anche se lo scorso anno l'apprezzamento del dollaro ha aumentato il valore delle spedizioni giapponesi denominate in yen. Gli Stati Uniti stanno diversificando sempre più i fornitori di prodotti come l'elettronica di consumo, riducendo la dipendenza dalla Cina: le importazioni di smartphone dalla prima potenza asiatica, ad esempio, sono diminuite di circa il 10 per cento rispetto ai massimi storici, mentre le importazioni dall'India sono aumentate di cinque volte. Per quanto riguarda i computer portatili, le importazioni Usa dalla Cina sono calate del 30 per cento, mentre sono quadruplicate quelle dal Vietnam. (Git)