Malesia: ex premier Ismail interrogato dall’agenzia anticorruzione (2)

- Tra gli indagati per corruzione figura anche l’ex ministro delle Finanze Daim Zainuddin,, che ha recentemente accusato il primo ministro Anwar di aver ordinato una “caccia alle streghe” ai suoi danni, e ha puntato l’indice anche contro il direttore della Commissione anticorruzione della Malesia, Azam Baki, accusandolo di condotta non professionale per aver divulgato dettagli in merito all’indagine. Formulando per la prima volta dichiarazioni pubbliche dopo la sua formale incriminazione, l’ex ministro, Daim ha sostenuto di essere stato preso di mira da Baki perché il premier Anwar lo riterrebbe “una minaccia politica e un nemico da screditare”: “Come ex membro anziano del governo, e per rispetto nei confronti dell’iter investigativo, ho tenuto il silenzio sino ad ora”, ha dichiarato Daim. “Tuttavia, il primo ministro e il Macc non hanno mostrato lo stesso rispetto nei confronti del processo, coi loro continui commenti e dichiarazioni, non lasciandomi altra scelta che rispondere per proteggere la mia reputazione e il mio buon nome”, ha affermato l’ex ministro. (segue) (Fim)