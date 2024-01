Gaza: Cina e Russia pronte a rafforzare coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia hanno convenuto di rafforzare la comunicazione e il coordinamento in merito alla guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. È quanto emerso al termine della conversazioni telefonica avuta ieri dai ministri degli Esteri dei due Paesi, il cinese Wang Yi e il russo Sergej Lavrov. I titolari della diplomazia hanno fatto il punto sulle relazioni bilaterali, notando come nell’ultimo anno il partenariato strategico globale abbia “funzionato a pieno regime”. I due Paesi “non solo hanno gestito bene i rispettivi affari, ma hanno anche svolto un ruolo fondamentale nel panorama internazionale e mantenuto la stabilità strategica globale”, ha detto Wang, secondo cui è necessario consolidare ulteriormente gli scambi nel 2024, anno in cui ricorre il 75mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche. Il rappresentante di Pechino ha inoltre espresso sostegno alla presidenza russa del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), assunta il primo gennaio scorso. (Cip)