Gaza: Lula incontra ambasciatore palestinese, sostegno a denuncia internazionale contro Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto il sostegno del Brasile a questa iniziativa sudafricana per porre fine a questo genocidio contro il popolo palestinese e liberare, in questo caso, sia il popolo di Israele che il popolo palestinese" ha detto Alzeben, aggiungendo che durante l'incontro il presidente Lula non aveva confermato se il Brasile sostenesse o meno l'iniziativa sudafricana. Hanno partecipato all'incontro anche il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira e il consigliere per gli affari esteri del Brasile, Celso Amorim. "Esprimiamo la nostra gratitudine al Brasile, al presidente, per la posizione di sostegno alla soluzione dei due Stati, ala fine del conflitto, dell'aggressione e del genocidio contro il popolo palestinese a Gaza e delle repressioni e aggressioni in Cisgiordania e a Gerusalemme" ha dichiarato l'ambasciatore palestinese. (Brb)