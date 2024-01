Ucraina: governatore di Kharkiv, attacco russo causa 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha attaccato ieri sera Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Lo riferisce il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, su Telegram, spiegando che un missile ha colpito un albergo. "Undici persone sono rimaste ferite: quattro uomini di età compresa tra 31 e 38 anni; sette donne dai 23 ai 71 anni. "Nove vittime sono state trasferite in istituti sanitari. Un uomo di 35 anni è in gravi condizioni, otto sono in condizioni moderate; due sono stati curati sul posto", ha detto il governatore. Tra i feriti figurano anche i giornalisti di una testata turca che risiedevano nell'hotel. (Kiu)