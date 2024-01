Russia: governatore di Voronezh, drone ucraino si è schiantato sul tetto di un edificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte un drone ucraino si è schiantato contro il tetto di un edificio non residenziale in uno dei comuni della regione russa di Voronezh: non ci sono feriti. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Gusev. "Stanotte, un drone ucraino ha perforato il tetto di un edificio non residenziale in uno dei comuni della regione di Voronezh. Nessuno è rimasto ferito. Non c'è stato alcun incendio. Tutti i servizi operativi sono sul posto. Tengo la situazione sotto controllo personale", ha scritto Gusev nel suo canale Telegram. (Rum)