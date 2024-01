Usa: Casa Bianca sostiene iniziativa Senato per confisca beni russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sostiene “in linea di principio” una iniziativa di legge presentata al Senato federale Usa per la confisca di parte dei 300 miliardi di dollari di capitali detenuti dalla Russia all’estero, e congelati in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce una fonte citata dall’agenzia d’informazione economica “Bloomberg”, che cita una nota inviata dal Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca alla commissione Relazioni estere del Senato. La spinosa questione della confisca dei capitali russi – un’iniziativa che cozzerebbe con le pratiche finanziare globali consolidate – è oggetto di discussione sin dall’inizio del conflitto: la proposta presentata al Senato destinerebbe i fondi confiscati alla ricostruzione dell’Ucraina; secondo “Bloomberg”, tramite la sua presa di posizione la Casa Bianca punta a sbloccare i negoziati al Congresso per l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 60 miliardi di dollari.(Was)