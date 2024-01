Russia: ministero Emergenze, due incendi nella notte nella regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte sono scoppiati due grandi incendi nei pressi di Mosca, la capitale della Federazione Russa. Ad andare a fuoco, secondo quanto riferito dal ministero per le Situazioni di emergenza, un impianto di produzione e un edificio amministrativo. Nel villaggio di Obukhovo, vicino a Mosca, è andato a fuoco il tetto di un impianto per la produzione di prodotti polimerici su una superficie di 8 mila metri quadrati. Sul posto lavoravano più di cento operai specializzati, che sono riusciti a lasciare l'edificio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni a disposizione non ci sarebbero vittime o feriti a causa del rogo. Inoltre, lungo un'autostrada nella regione di Mosca, è andato in fiamme un edificio amministrativo e industriale che si estende su una superficie di duemila metri quadrati. Sul posto è stata inviata un'autopompa dei vigili del fuoco, e le squadre di soccorso hanno adottato tutte le misure necessarie impedire un'ulteriore propagazione dell'incendio. (Rum)