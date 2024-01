Ucraina: Zelensky a Tallinn, seconda tappa del suo tour nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in visita a Tallinn, in Estonia. Lo ha riferito l'ufficio del presidente estone Alar Karis. "Volodymyr Zelensky è arrivato in visita a Tallinn, in Estonia, incontrerà il presidente Alar Karis, il presidente del Parlamento Lauri Hussar e la prima ministra Kaja Kallas. Zelensky terrà anche un discorso in Parlamento. Negli incontri si parlerà del conflitto con Russia, e di un sostegno a lungo termine, permanente ed efficace a favore dell’Ucraina”, si legge nel comunicato. "I Paesi democratici hanno fatto molto per aiutare l'Ucraina, ma tutti noi dobbiamo fare ancora di più", ha detto Karis nella nota. La premier Kaja Kallas si è detta felice di accogliere Zelensky a Tallinn. "Io, e sono sicuro che tutto il popolo estone, saremo felici di accoglierlo a Tallinn. L'Estonia crede nella vittoria dell'Ucraina. Per vincere, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha detto Kallas. Come riferiscono i media estoni, Zelensky è volato a Tallinn ieri sera da Vilnius, in Lituania, ma il suo arrivo è stato annunciato solo questa mattina. Ieri Zelensky è stato a Vilnius, dove ha incontrato la leadership del Paese. Dopo la tappa a Tallinn si recherà a Riga, in Lettonia. (Res)