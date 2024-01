Ue: "Bloomberg", presidente romeno Iohannis punta alla presidenza del Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis intende proporsi come prossimo presidente del Consiglio europeo dopo Charles Michel lascerà l'incarico. Lo ha riferito "Bloomberg" citando fonti vicine al capo dello Stato romeno. "Il presidente romeno Klaus Iohannis vuole diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo (...) e competere per un posto che probabilmente diventerà presto vacante a causa dell'inaspettato annuncio di Charles Michel della sua intenzione di candidarsi al Parlamento europeo", si legge sul media statunitense. Secondo "Bloomberg", Iohannis potrebbe incontrare alcune difficoltà nella corsa per la carica se l'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, verrà rieletta per un secondo mandato, poiché sono entrambi membri del Partito popolare europeo. L'ufficio di Iohannis ha rifiutato di commentare le indiscrezioni pubblicate da "Bloomberg". (Was)