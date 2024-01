Usa: Biden non riceverà più donatori nello Studio Ovale dopo avviso dell’ufficio legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha smesso di ricevere i finanziatori della sua campagna elettorale all’interno dello Studio Ovale, su consiglio dell’ufficio del consigliere della Casa Bianca per gli affari legali. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’ufficio avrebbe messo in guardia il presidente nel 2023. In precedenza, Biden ha ricevuto più volte alcuni dei maggiori finanziatori alla Casa Bianca, per pranzi e cene private o per partecipare a riunioni sull’andamento della campagna. La situazione averebbe “allertato” l’ufficio legale, che ha disposto “chiare restrizioni” in merito al luogo dove dovranno avere luogo questi incontri da ora in avanti. Il presidente avrebbe quindi acconsentito a smettere di far partecipare i donatori a tour privati dello Studio Ovale. (Was)