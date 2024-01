Argentina: raggiunto accordo di staff con l'Fmi, pronto nuovo stanziamento d 4,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha raggiunto un accordo con lo staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) che potrebbe permettergli di incassare nuovi stanziamenti pari a 4,7 miliardi di dollari. Le parti, a colloquio da diversi giorni a Buenos Aires, hanno infatti trovato l'intesa sulla settima revisione degli accordi del Meccanismo di finanziamento esteso (Extended Fund Facility, Eff), lo strumento attivato dalla precedente amministrazione per ottenere nuove risorse utili a colmare il debito storico, in cambio del rispetto di determinati risultati macro economici. L'accordo passa ora all'esame del direttivo dell'Fmi, chiamato a decidere sul via libera finale. Se, come da prassi, Washington confermerà l'intesa, Buenos Aires riceverà le risorse "destinate a sostenere gli importanti sforzi politici intrapresi delle nuove autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica e aiutare l'Argentina a riequilibrare la bilancia dei pagamenti". (segue) (Abu)