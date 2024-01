Argentina: raggiunto accordo di staff con l'Fmi, pronto nuovo stanziamento d 4,7 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin qui, ricorda il Fondo, "gli obiettivi chiave del programma non sono stati rispettati", anche in modo evidente, "a causa delle gravi battute d'arresto politiche del governo precedente". Ma il governo del presidente Javier Milei, si legge nella nota dell'Fmi, "sta già sviluppando un ambizioso piano di stabilizzazione, basato su un iniziale ampio consolidamento fiscale, su azioni volte a ricostituire le riserve, correggere i disallineamenti relativi dei prezzi, rafforzare il bilancio della Banca centrale e creare un sistema economico più semplice, basato su regole e basato sul libero mercato". Una strategia che "prevede inoltre il potenziamento dell'assistenza sociale per proteggere le fasce più vulnerabili". (segue) (Abu)