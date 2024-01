Usa: elezioni 2024, per Nikki Haley serve un leader di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno bisogno di un leader di nuova generazione. Lo ha detto l’ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata repubblicana alle elezioni di novembre, durante il dibattito elettorale in onda sull’emittente “Cnn” insieme a Ron DeSantis, governatore della Florida e suo avversario. L’ex diplomatica statunitense ha ricordato il suo mandato da rappresentante permanente alle Nazioni Unite, affermando di avere esperienza nell’avere a che fare con Paesi come Cina e Russia. La Haley ha poi attaccato DeSantis, accusandolo di aver mentito su di lei pubblicamente e invitando i cittadini ad andare su un sito creato dal suo staff, denominato “DeSantisLies.com”, per avere una conferma delle sue affermazioni. “Invece di credere alle sue bugie, andate a vedere: ha mentito su di me almeno una ventina di volte”, ha detto. (Was)