Usa: DeSantis attacca Nikki Haley, al Paese non servono altri ipocriti

- Gli Stati Uniti non hanno bisogno di altri “politici ipocriti”. Lo ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis, attaccando l’ex ambasciatrice Nikki Haley durante il dibattito in onda sull’emittente “Cnn” tra quelli che sono ormai gli ultimi due candidati alla nomination repubblicana per le elezioni di novembre, oltre a Donald Trump. “Nikki Haley si è candidata per fare gli interessi dei suoi donatori: gli Stati Uniti non hanno bisogno di altri politici ipocriti e dalla bocca smielata, che disprezzano la classe media”, ha detto. (Was)