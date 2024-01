Usa: Trump, se perderò le elezioni il mercato azionario crollerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la sua sconfitta alle elezioni di novembre porterebbe ad un crollo del mercato azionario statunitense. Durante un evento elettorale trasmesso dall’emittente “Fox News”, Trump ha risposto ad una domanda in merito all’andamento dell’economia. “Orribile, a parte il mercato azionario, che ritengo stia salendo perché sono in testa rispetto a Biden nei sondaggi: senza una mia vittoria ci sarà un crollo”, ha detto. (Was)