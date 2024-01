Usa: Nikki Haley attacca Trump, è contro di lui che corro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice statunitense Nikki Haley, candidata repubblicana alle elezioni presidenziali di novembre ha affermato di correre “contro” l’ex presidente Donald Trump, snobbando il governatore della Florida, Ron DeSantis, anche lui suo avversario per la nomination repubblicana, con cui sta partecipando in diretta ad un dibattito sull’emittente “Cnn”. “Vorrei che Donald Trump fosse qui: è contro di lui che corre, e dovrebbe essere qui per difendersi dalle accuse che merita”, ha detto, attaccando le politiche della precedente amministrazione per la gestione del debito pubblico. (Was)