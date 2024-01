Giappone-Corea del Nord: Kim ha inviato un messaggio di vicinanza alle vittime del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato al Giappone un messaggio di cordoglio e vicinanza rivolto alle vittime del terremoto che ha colpito il Paese il primo gennaio. Il messaggio è stato inviato lo scorso fine settimana, come confermato poi dal governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Secondo funzionari anonimi del governo giapponese citati dall’agenzia di stampa “Kyodo”, l’iniziativa di Kim è stata “una sorpresa”, ed è stata accolta a Tokyo come “un possibile segnale” della volontà di Pyongyang di riallacciare il dialogo. Come ricordato dalla stampa Usa, dalla Corea del Nord non era giunto alcun messaggio di vicinanza al Giappone dopo il terremoto e lo tsunami del 2011. Il portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha espresso “gratitudine” a Kim per il messaggio ricevuto. Kishida ha già dichiarato in precedenza di voler portare avanti “discussioni di alto livello” per giungere a un vertice bilaterale con il leader della Corea del Nord: l’obiettivo del primo ministro è anzitutto quello di risolvere una volta per tutte la questione dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi compiuti dalla Corea del Nord tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso: Pyongyang sostiene di aver giù liberato nei primi anni Duemila tutti i cittadini giapponesi rapiti ancora in vita, mentre Tokyo sostiene che diverse vittime si trovino ancora in quel Paese.(Git)