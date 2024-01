Giappone: terremoto, priorità a evacuazioni mentre aumenta il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone centrale stanno accelerando gli sforzi tesi a evacuare le aree maggiormente colpite dal violento terremoto che si è abbattuto sul Paese il primo gennaio, mentre il bilancio delle vittime continua ad aumentare di pari passo con le operazioni di ricerca e soccorso: l’ultimo aggiornamento porta la conta dei morti a 206, incluse otto persone che non sono state uccise direttamente dal sisma di magnitudo 7,6, ma che sono decedute nei giorni immediatamente successivi a causa di un deterioramento delle loro precarie condizioni di salute. Il bilancio dei dispersi è calato a 52. Al momento oltre 26mila persone restano ospitate nei centri di evacuazione, e 3.100 si trovano in aree isolate a causa della distruzione delle strade. Il governo della prefettura di Ishikawa, la più colpita dal disastro, intende evacuare a breve gli sfollati della città di Wajima presso il centro sportivo prefetturale di Kanazawa, per dar loro una sistemazione più adeguata.(Git)