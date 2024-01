Malesia: ex premier Ismail interrogato dall’agenzia anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità anti-corruzione della Malesia hanno interrogato l'ex primo ministro Ismail Sabri Yaakob nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità legate a una spesa di circa 700 milioni di ringgit (150,86 milioni di dollari) per la pubblicità governativa durante la precedente amministrazione. In un comunicato diffuso ieri sera, la Commissione anticorruzione malesiana (Macc) ha riferito di aver raccolto dichiarazioni di Ismail Sabri in relazione alla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. Un rappresentante dell’ex premier non ha commentato la notizia. L'interrogatorio di Ismail giunge nel contesto di un'ampia azione condotta dal primo ministro Anwar Ibrahim nei confronti di presunte pratiche corruttive tra i politici di alto livello, sebbene alcuni critici abbiano accusato il premier di aver preso di mira soprattutto politici e partiti rivali. (segue) (Fim)