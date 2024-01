Usa: elezioni, Pentagono nega che la cantante pop Taylor Swift sia parte di una “psy-op”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa ha sbrigativamente smentito una teoria della cospirazione secondo cui la cantante e icona pop Taylor Swift sia parte di una operazione psicologica militare – una cosiddetta “psy-op” – tesa a influenzare gli elettori statunitensi più giovani in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo novembre. Negli ultimi giorni aveva dato credito alla teoria anche un giornalista dell’emittente televisiva “Fox News”, Jesse Watters: “Mi chiedo chi l’abbia portata fino alla Casa Bianca. Di chi sia stata quella prima stretta di mano”, ha detto il giornalista martedì nel corso della sua trasmissione televisiva serale. Watters si riferiva al recente annuncio di un partenariato tra Swift e dell’organizzazione progressista Vote.org, per promuovere la registrazione dei giovani in vista delle elezioni. L’annuncio ha immediatamente alimentato teorie del complotto online, secondo cui Swift sarebbe stata ingaggiata dall’amministrazione democratica del presidente Joe Biden nell’ambito di una campagna informativa tesa a manipolare gli orientamenti degli elettori in vista del voto. La portavoce del Pentagono Sabrina Swift ha replicato tramite una nota inviata al quotidiano “Politico”: “Queste teorie del complotto preferiamo ignorarle”, ha affermato la portavoce, cui ha fatto eco anche la direttrice di Vote.org, Andrea Hailey: “Niente psy-op o asset del Pentagono”, ha scritto Hailey su X, “solo la più grande piattaforma indipendente d’America che aiuta i giovani a registrarsi ed esprimere il loro voto”.(Was)