Ecuador: l'Argentina esprime il suo “assoluto sostegno” al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha espresso il suo "assoluto sostegno" all'Ecuador e al presidente Daniel Noboa, "dopo i violenti eventi di narcoterrorismo verificatisi nel Paese nelle ultime ore". E quanto riferisce un comunicato del governo argentino. La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha sottolineato il "totale sostegno al governo democratico e alle azioni delle forze di sicurezza contro il tentativo di colpo di Stato da parte dei gruppi narcoterroristici socialisti" e ha rimarcato il "sostegno assoluto al presidente Noboa". La ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha riferito che "l'Ecuador è passato dall'essere un paese tranquillo con un basso tasso di omicidi a un Paese assaltato dal narcoterrorismo". In questo senso, Bullrich ha affermato che "contro le mafie non si deve arretrare: bisogna combatterle ogni giorno per imporre il peso della legge e la forza dello Stato per prendersi cura dei cittadini". (Abu)