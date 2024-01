Mar Rosso: Blinken in Bahrein, “attacchi Houthi sconsiderati e pericolosi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha detto oggi a Manama al re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, che gli attacchi Houthi alla navigazione commerciale nel Mar Rosso sono “sconsiderati e pericolosi”. Secondo una nota del dipartimento di Stato, il capo della diplomazia Usa e il sovrano del piccolo Stato-isola del Golfo, sede della Quinta flotta degli Stati Uniti, “hanno riaffermato il loro comune impegno nei confronti del diritto internazionale e della libertà di navigazione”. Blinken e Al Khalifa hanno discusso anche “della situazione umanitaria a Gaza e hanno accolto con favore gli sforzi per proteggere le vite dei civili, liberare gli ostaggi, aumentare l’assistenza umanitaria e prevenire un’ulteriore diffusione del conflitto”, ha dichiarato Matthew Miller, portavoce del dipartimento di Stato. Il segretario di Stato concluderà in Egitto il suo tour nella regione dopo aver visitato Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele e Cisgiordania prima di arrivare in Bahrein.(Res)