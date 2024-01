Usa: elezioni 2024, ex governatore Chris Christie pone fine alla sua candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, ha annunciato la fine della sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre, durante il raduno organizzato oggi a Windham, in New Hampshire. Il ritiro del candidato repubblicano dalla corsa per la Casa Bianca arriva lo stesso giorno del dibattito tra due dei suoi avversari che sono ancora in gara: il governatore della Florida, Ron DeSantis, e Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite. L’ex presidente Donald Trump ha organizzato un evento separato, che sarà trasmesso dall’emittente “Fox News”. Fonti vicine a Christie, hanno riferito all’emittente “Nbc News” che l'ex governatore non appoggerà la candidatura di nessuno di loro per il momento, e che preferirebbe attendere i risultati dei primi caucus che si terranno lunedì prossimo in Iowa. Durante il suo discorso, l’ex governatore ha attaccato nuovamente Trump, affermando di essersi candidato per opporsi all’ex presidente. “Molti repubblicani si sono rassegnati al fatto che sarà lui il nostro candidato, e restano a guardare limitandosi a contestarlo nel privato: questa non è leadership, è codardia”, ha detto, aggiungendo che gli altri candidati “che mettono le proprie ambizioni davanti a ciò che è giusto dovranno rispondere delle proprie azioni”.(Was)