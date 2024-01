Usa-Russia: Casa Bianca, Biden ha incontrato la sorella di Paul Whelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio privato con Elizabeth Whelan, la sorella di Paul Whelan, ex Marine e cittadino Usa detenuto in Russia dal 2018 con l’accusa di spionaggio. Lo riferisce la Casa Bianca. All’incontro, incentrato sul lavoro che il governo federale statunitense sta portando avanti per ottenere il rilascio di Whelan, ha partecipato anche il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Biden ha anche telefonato successivamente agli altri familiari. “Dall’inizio della sua amministrazione, il presidente si è occupato personalmente di fare il possibile per garantire la liberazione dei cittadini statunitensi che sono ingiustamente detenuti all’estero”, si legge nella nota. (Was)