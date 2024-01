Argentina: Fmi annuncia accordo su meccanismo Eff, via libera a 4,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato il raggiungimento di un accordo con le autorità argentine in merito alla settima revisione del meccanismo di finanziamento esteso (Eff) concesso al Paese. A seguito dell’approvazione definitiva da parte del consiglio direttivo del Fondo, si legge in una nota, il governo di Buenos Aires avrà accesso a nuovi fondi per 4,7 miliardi di dollari. “Le parti hanno concordato un pacchetto di politiche tese a ripristinare la stabilità macroeconomica in Argentina: la nuova amministrazione sta già portando avanti un ambizioso programma di stabilizzazione, basato sul consolidamento fiscale”, prosegue il comunicato. (Was)