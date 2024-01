© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha voluto rivelare chi sceglierebbe per la vicepresidenza in caso di vittoria alle elezioni di novembre. Parlando all’emittente “Fox News”, Trump ha detto di avere già fatto la sua scelta, senza però scendere in ulteriori dettagli. “Non posso dirlo, pur sapendo già di chi si tratta”, ha detto. (Was)