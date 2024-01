© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran non aveva “un soldo” alla fine dell’amministrazione Trump. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, durante un evento elettorale appena concluso sull’emittente “Fox News”. “Quando me ne sono andato erano assolutamente al verde, non avevano un soldo: e di conseguenza non Hamas e Hezbollah non avevano soldi a disposizione”, ha detto. (Was)