Usa: Trump, la Nato ha sfruttato il nostro Paese

- La Nato ha “sfruttato” gli Stati Uniti. Lo ha detto l’ex presidente Usa, Donald Trump, durante un evento elettorale da poco concluso sull’emittente “Fox News”. Rispondendo ad una domanda sulla eventuale uscita di Washington dall’alleanza atlantica, possibilità menzionata in passato da diversi membri del suo staff, Trump ha affermato che “dipende”, e che devono “trattarci nella maniera giusta: hanno sfruttato il nostro Paese sul piano commerciale, traendo vantaggio dalla nostra protezione in campo militare”. (Was)